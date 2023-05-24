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"العقارية" توقع اتفاقية شراكة مع "التحالف العقاري" لتطوير فلل سكنية بـ"الرياض"

بدء المبيعات بعد صدور رخصة البيع على الخارطة

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة العقارية السعودية اتفاقية شراكة مع شركة التحالف العقاري لتأسيس شركة ذات غرض خاص لتطوير مشروع فلل سكنية ضمن مخطط "العقارية بارك" في مدينة الرياض والمملوك لشركة العقارية السعودية.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن مبيعات المشروع ستبدأ بعد استكمال إجراءات الحصول على رخصة البيع على الخارطة ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد صدور الرخصة وبدء البيع والتنفيذ.

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وفي 20 فبراير الماضي وقعت الشركة العقارية السعودية اتفاقية تطوير وتسويق مع شركة التحالف بهدف الحصول على رخصة تسويق من منصة "وافي" للبدء في تسويق المشروع وزيادة عدد وحدات المشروع إلى 296 وحدة سكنية من نوع فيلا في مخطط مشروع العقارية بارك في مدينة الرياض بتكلفة تطوير إجمالية 464 مليون ريال سعودي.

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