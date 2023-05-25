الإعلان عن بدء تشييد أكبر مبنى سكني بالعالم في دبي

أعلنت مجموعة من الشركات العقارية في دبي، عن بدء تنفيذ 3 مشاريع عقارية بأكثر من 10 مليارات درهم؛ حيث كشفت مجموعة "الحبتور" عن البدء في تنفيذ مشروع إنشاء برج باسم "الحبتور" في "الحبتور سيتي" في قلب دبي، تصل قيمته إلى 3.7 مليار درهم، على أن يُستكمل المشروع خلال 36 شهراً، مشيرة إلى تعيين شركة "شاينا ريلوي" مقاولاً رئيسياً لإنشاء البرج.

يُشار إلى أن "برج الحبتور" سيكون أكبر مبنى سكني في العالم، إذ يضم 1701 شقة على مساحة 3517313 قدماً مربعة، وموزعة على 81 طابقاً (G+7+73) فوق الأرض، وفق ما جاء في الإعلان عن المشروع مساء أمس في دبي.

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من جهتها، أعلنت شركة "بالما" للتطوير العقاري، تعيين "خانصاحب" مقاولاً رئيسياً لمشروعها "سيرينيا ليفينج"، ويتوقع إنجاز المشروع الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم في الربع الأخير من 2025، وفق ما نشرته "الخليج" الإماراتية.

كذلك، أعلنت "بن غاطي" العقارية، وشركة "بوغاتي" للسيارات عن مشروع بـ 3.67 مليار درهم، لإنشاء مشروع سكني في منطقة "الخليج التجاري" بدبي.