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"إنفاذ" يعقد 15 مزادا لبيع وتصفية 153 عقارًا بالسعودية

في الفترة بين 1و4 يونيو 2023

دبي - العربية.نت
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 15 مزادًا علنيًا، في الفترة ما بين 1 إلى 4 يونيو 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية لبيع وتصفية 153 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 12 منطقة مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بـ 23 عقارًا في المنطقة الشرقية في مزادين سيرين وبوابة الشرقية الإلكتروني، و17 عقارًا بالمدينة المنورة في مزادين ثمار المدينة ودار الهجرة الإلكتروني، و28 عقارًا في منطقة الرياض من خلال مزادين روائع وسط المملكة والهمم الإلكتروني.

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و تضم المزادات 67 عقارًا في منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والطائف وبحرة من خلال 5 مزادات تبدأ بمزاد الملتقى والإيمان وجار السحاب ووتد ووجهات الإلكتروني، وعقارين بمنطقة القصيم في مزاد الوادي الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة تبوك في مزاد درة تبوك الإلكتروني، وأخيرًا 9 عقارات في كل من حائل وبقعاء ورفحاء وسكاكا في واحات الشمال الإلكتروني، وفقا لـ"واس".

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ويعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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