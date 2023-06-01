تقرير: عوائد الاستثمار العقاري في الكويت تنافسية

قال تقرير صادر عن "بيت التمويل الكويتي" إن العقارات الاستثمارية في الكويت تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نسب العوائد من 6.75% إلى 7.75%، وفقا لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة.

ولفت التقرير إلى أن عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة سجلت 7.15% بنهاية الربع الأول 2023، وفي محافظة حولي يبلغ معدل العائد على العقار الاستثماري 7.26%، وسجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.31%.

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وأشار التقرير إلى أن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب، وفق ما نشرته "الأنباء" الكويتية.

وأكد المصدر أن متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي يبلغ حدود 7.39%، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.14% وفي الجهراء مسجلا 7.30% بنهاية الربع الأول 2023.

وفيما يخص العقارات التجارية، قال التقرير إن عوائدها استقرت في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وقد استقر متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الأول 2023 مقتربا من 7.1% بنهاية الربعين الأول 2023 والربع السابق له، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.89%، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.88% في بعض المواقع من منطقة السالمية، وفقا للتقرير.