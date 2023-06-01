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عقارات دبي (المصدر: وام)
عقارات دبي (المصدر: وام)
عقارات دبي

شركة عقارات أوروبية تدخل سوق دبي ببرج سكني جديد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "ر. يفيلوشن" (R.evolution)، للتطوير العقاري الأوروبية دخولها منطقة الشرق الأوسط لأول مرة عبر تطوير برج سكني جديد في دبي ضمن إطار مساعيها للتوسع العالمي.

وتعمل "ر. يفولوشن" منذ أكثر من 20 عاماً في أوروبا (لاتفيا وإسبانيا وألمانيا) بما يشمل المشاريع السكنية والفندقية والمكتبية

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وستكون شركة "كريستيز إنترناشيونال العقارية دبي" الوسيط العقاري الحصري لمشروع شركة "ر. يفيلوشن" الأول في دولة الإمارات، وبذلك تنضم إلى شبكة تغطي ما يقارب 50 دولة في جميع أنحاء العالم، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

تتعاون "ر. يفيلوشن" مع شركة "أوبن إيه دي" كمهندس تنفيذي رئيسي لتصميم المشروع الجديد إلى جانب "مجموعة بريور سميث بريور" (بي إس بي جي) كمستشار رئيسي للتصميم.

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