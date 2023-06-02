إطلاق برنامج "التأهيل المسبق للمقاولين" لشركات صندوق الاستثمارات
تمكين شركات الصندوق من الحصول على التأهيل المسبق وفق معايير التقييم الفنية
أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، برنامج "التأهيل المسبق للمقاولين" الخاص بالشركات التابعة للصندوق.
ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من الخدمات والتسهيلات لتمكين المقاولين من الحصول على التأهيل المسبق وفق معايير التقييم الفنية، بما يسهم في توفير مؤشر ذي موثوقية عالية للشركات التابعة للصندوق لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي.
ويعززُ البرنامج من الفرص الاستثمارية للمقاول من خلال تنفيذه لمشاريع نوعية للشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث توفر الخدمة منصة تجمع عددًا من الشركات التابعة للصندوق في برنامج تأهيل مسبق موحد، وهي واحدة من الطرق للحصول على فرصة للمشاركة في تنفيذ مشاريع الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي يُشترط فيها اجتياز البرنامج عبر معايير عدة، من أبرزها، الأنشطة والخبرة، وإدارة الجودة، والصحة والسلامة، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".
-
"المركزي" الصيني يضخ 17.6 مليار دولار سيولة في السوق خلال مايوبنك الشعب يلبي الطلب على السيولة النقدية من المؤسسات المالية اقتصاد
-
مصر.. مبادرات شعبية وجهود حكومية لكبح ارتفاع قياسي في أسعار اللحومتتراوح أسعار اللحوم بين 320 و450 جنيها للكيلوغرام الواحد اقتصاد
-
باكستان تقر التجارة بالمقايضة مع أفغانستان وإيران وروسياتواجه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة واحتياطيات النقد الأجنبي تكفي لتغطية واردات شهر واحد فقط اقتصاد