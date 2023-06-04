السوق العقارية في السعودية تفقد ثلث نشاطها في أول 5 أشهر من 2023‏

أنهت السوق العقارية في السعودية نشاطها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، على انخفاض قياسي في ‏إجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة بنسبة وصلت إلى 31.3% بنحو 68.5 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة ‏صفقاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 99.8 مليار ريال.

وتأثرت السوق بالانخفاض الأكبر الذي طرأ على ‏قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 38.2%، حوالي 36.7 مليار ريال، مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها ‏من العام الماضي، حيث كانت 59.4 مليار ريال، كما تأثرت السوق بانخفاض قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة ‏‏29.9%، أي بنحو 23 مليار ريال، مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل إلى 32.8 مليار ريال.

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وامتدت العلامات المؤكدة لسيطرة حالة الركود على السوق العقارية إلى بقية المؤشرات الرئيسة الأخرى، ‏بانخفاض حجم الصفقات العقارية المنفذة خلال الفترة بنسبة 37.7%، بحوالي 69 ألف صفقة عقارية، ‏مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 110.8 ألف صفقة عقارية، وفق صحيفة "الاقتصادية".

وأشار المصدر إلى أن السوق تأثر بدرجة كبيرة ‏بالانخفاض القياسي الذي طرأ على حجم صفقات القطاع السكني خلال الفترة بنسبة وصلت إلى 43.6%، وامتداده أيضا إلى صفقات القطاع التجاري الذي سجل انخفاضا بنسبة 38.8 % للفترة نفسها.

وسجل إجمالي مبيعات السوق العقارية من مختلف الأصول العقارية انخفاضا سنويا عن الفترة، وصلت ‏نسبته القياسية إلى 37.8%، نحول 71.5 ألف أصل عقاري، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من ‏العام الماضي، حيث كانت 114.9 ألف أصل عقاري.‏

وجاء التأثير أيضا في حالة التراجع التي شهدتها مبيعات السوق العقارية من مختلف الأصول العقارية من ‏الانخفاض القياسي الذي طرأ على مبيعات القطاع السكني، بتراجعه خلال الفترة بنسبة وصلت إلى 43.7% بنحو 50.2 ألف أصل عقاري سكني، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 89.2 ألف ‏أصل عقاري سكني.

ويعزى معظم التراجع اللافت في نشاط القطاع السكني على مختلف المستويات إلى ‏التراجع القياسي في التمويل العقاري السكني، الذي سجل خلال معظم فترة المقارنة انخفاضا سنويا بنسبة ‏وصلت إلى 39.9%.