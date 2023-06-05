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انطلاق الملتقى الأول لأعمال الاستثمار السياحي في السعودية اليوم

برعاية وزير الاستثمار وتنظيم غرفة الرياض

دبي - العربية.نت
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ينطلق، اليوم الاثنين 5 يونيو/حزيران 2023، الملتقى الأول لأعمال "الاستثمار السياحي، الترفيهي، الثقافي" الذي تنظمه غرفة الرياض برعاية وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى أربعة محاور مهمة، وخصصت الجلسة الأولى منه لحوار مفتوح مع وزير الاستثمار، فيما تناقش الجلسة الثانية ممكنات الاستثمار في القطاع السياحي وأبرز التحديات التي تواجهه، فيما تركز الجلسة الثالثة على الاستثمار الأجنبي في إطار رفع المکانة المحلية والعالمية لقطاع السياحة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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بينما تشهد الجلسة الرابعة للملتقى نقاشاً واسعاً حول الاستثمار في القطاع السياحي (فرصة أم تحدٍّ) وفقا لـ"واس".

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ويتخلل جلسات الملتقى عرض لنماذج قصص نجاح في القطاع السياحي والثقافي والترفيهي، فيما يشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة.

ويهدف الملتقى إلى خدمة رجال وسيدات الأعمال وإيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاعات السياحة والثقافة والترفيه.

وفي هذا السياق، أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة نايف بن عبدالله الراجحي، الأسبوع الماضي، أن الملتقى يمثل منصـة تفاعليـة تجمـع أصحـاب المصلحة مع متخذي القرارات، كما يعزز الرسائل الإيجابية وعرض الفرص المتاحة، ومناقشـة التشريعات والتنظيمات، ما يسهم في تطوير الأعمال السياحية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى نشر المعرفة وزيادة الوعي وإبراز مستجدات الاستثمار في هذه القطاعات بالمملكة.

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