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مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
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عقارات السعودية

"إنفاذ" يعقد 10 مزادات لبيع وتصفية 66 عقارًا بالسعودية

تعقد المزادات في الفترة ما بين 5 إلى 12 يونيو 2023م

دبي - العربية.نت
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 10 مزادات علنية، وذلك في الفترة ما بين 5 إلى 12 يونيو 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 66 عقاراً متنوعاً ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 11 منطقة ومدينة بالمملكة.

وقال المركز، إن المزادات تبدأ بـ عقارٍ في محافظة حقل في مزاد ثمار حقل الإلكتروني، و3 عقارات بمحافظة دومة الجندل في مزاد نسائم الشمال الإلكتروني، و13 عقاراً في كل من حائل، عرعر، تبوك، سكاكا، من خلال مزاد الريان الإلكتروني.

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وأضاف أن هناك 7 عقارات في منطقة مكة المكرمة من خلال مزادين تبدأ بمزاد الأنوار وجوهرة الغربية الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد ماسة القصيم الإلكتروني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضح أنه يوجد 3 عقارات بمنطقة الشرقية في مزاد مسرّات الشرقية الإلكتروني، وعقار بالمدينة المنورة من خلال مزاد رؤى طيبة الإلكتروني، وأخيراً 35 عقاراً في محافظة جدة في مزاد الأصول الغربية الحضوري والإلكتروني.

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