شركة عقارية تبرم شراكة مع "سيردور" التركية لإنشاء مصنع في السعودية

أعلنت شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، عن إبرام شراكة مع مجموعة "سيردور العالمية" التركية التي تعمل في مجال (الديكور وتصنيع المفروشات الفخمة)، والتي بموجبها تَدخل المجموعة التركية إلى أسواق الشرق الأوسط، خاصة السعودية والإمارات.

وأوضحت "الأندلس كورت" في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الشراكة تستهدف إنشاء قاعدة لشركة "سيردور" في دبي، بالإضافة إلى تأسيس مصنع في السعودية باستثمارات مبدئية في حدود 10 ملايين دولار.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، صالح طباخ، إن المؤشرات داخل السوق العقارية في دبي تدعو الشركات إلى تطوير أعمالهم، وإبرام شراكات تساعد على اقتناص الفرص الجاذبة، الموجودة باستمرار داخل السوق في السنوات الأخيرة.

وأضاف طباخ، أن الشركة تبحث عن تكامل الخدمات والمنتجات العقارية التي تطرحها، وتعمل بكل ما تمتلكه من خبرات في مجال العقارات على تقديم مشاريع تلبي هذه الاحتياجات.

وأشار طباخ، إلى أن "هذه الخطوة هي جزء من خطتنا لنصبح أحد مزودي الحلول المتكاملة تمامًا للسوق العقارية، لتقديم خدمات عقارية شاملة لأصحاب الأراضي والمستثمرين".

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيردور العالمية" سيركان دوردو، إن هذه الشراكة ستشمل إنشاء قاعدة لنا في دبي، ومصنع باستثمار بحدود 10 ملايين دولار، مضيفا: "نحن نؤمن بأن الإمارات والسعودية هما الآن نقطة جذب استراتيجية للتطوير العقاري ذي الطابع الفخم، والمناسب لجميع الأذواق محلية كانت أو عالمية".