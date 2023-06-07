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مدينة الرياض
عقارات السعودية

الإعلان عن مخطط سكني وتجاري جديد في الرياض بقيمة 600 مليون ريال

بالتعاون بين "مشاريع الأرجان" و"العربي المالية"

دبي - العربية.نت
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أبرمت شركتا "مشاريع الأرجان" و"العربي المالية" السعوديتان، اتفاقية تعاون لتطوير مشروع سكني - تجاري في العاصمة السعودية الرياض، عبر إنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق ومتوافق مع الشريعة الإسلامية برأسمال يبلغ نحو 600 مليون ريال.

وقال بيان صادر في أعقاب الاتفاقية بين المؤسستين، إن الصندوق استحوذ على قطعة أرض بمساحة 500 ألف متر مربع، بحي الندوة شرقي الرياض، وسيتم تطويرها إلى مخطط سكني - تجاري متعدد الاستخدامات، وفقاً للبيان الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه.

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يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، تعمل على تعزيز المعروض العقاري في المدن السعودية، إذ تستهدف بالشراكة مع المطورين العقاريين طرح 365 ألف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2025، لمواكبة تطلعات الأسر السعودية كهدف استراتيجي، مع توفير خيارات سكنية متنوعة.

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