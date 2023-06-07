الهنود يستحوذون على خمس المعاملات العقارية في دبي خلال الربع الأول 2023

كشفت إحصاءات حديثة أن المستثمرين الهنود استحوذوا على 20% أو خمس جميع المعاملات العقارية في دبي في الربع الأول من عام 2023، ارتفاعاً من 15% في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوقع خبراء بالقطاع استمرار التدفق القوي للاستثمار من الهند إلى قطاع العقارات في دبي قبل تطبيق الضريبة المحصلة من المصدر بنسبة 20% اعتباراً من الأول من يوليو.

مادة اعلانية

وكانت الهند أعلنت في 1 فبراير وفي إطار الحديث عن ميزانية 2024-2023 زيادة الضريبة على التحويلات للخارج من 5% إلى 20%، باستثناء التحويلات المتعلقة بالأغراض التعليمية والطبية وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال شيفانش رشيت، مؤسس شركة "هيدج أند ساكس" لإدارة الأصول رشيت إن القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية في عقارات دبي في الربع الأول من هذا العام تقدر بنحو 7.3 مليارات درهم (حوالي ملياري دولار)، و هذه المرة، تأتي الزيادة في الاستثمارات الهندية مدفوعة بمجموعة متنوعة من المستثمرين.

وأوضح أن رجال الأعمال تجذبهم دبي إلى البيئة الصديقة للأعمال وموقعها الاستراتيجي كما ينجذب الأثرياء إلى نمط الحياة الفاخر في دبي وسوق العقارات القوي فيها، بينما ينجذب المهنيون إلى فرص العمل في دبي ورواتبها المرتفعة. وتوقع المزيد من القفزات في الاستثمارات الهندية.

قال عادل أختار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Foremen Fiefdom"، وهي شركة استثمار عقاري في دبي" نتوقع أن تستمر الزيادة الحالية في الاستثمارات الهندية في عقارات دبي للأشهر القليلة المقبلة، بل لبقية العام أيضاً".

وقال أختار: أصبحت دبي - وعدد قليل أيضاً من المواقع الأجنبية الأخرى - وجهات ذات شعبية متزايدة للمستثمرين الهنود، حيث توفر هذه المواقع عددًا من المزايا على الهند مثل معدل ضرائب أقل، وبيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، ونمط حياة أكثر فخامة.

وقال شاجاي جاكوب، العضو المنتدب في دبي والرئيس القُطري لشركة Anacit، ذراع خدمات الأعمال الجماعية لشركة الاستشارات العقارية Anarock، إنه على الرغم من عدم إصدار أي بيانات عن التحويلات الخارجية من قبل السلطات الهندية حتى الآن، يمكننا أن نفترض بثقة حدوث زيادة بالتحويلات والاستثمارات قبل أول يوليو.

ولفت إلى أن الزيادة في ضريبة التحويلات لا ينبغي أن تؤخذ على أنها سلبية أو أن تكون رادعاً قوياً للمستثمرين المحتملين، ومن ثم، فإننا لا نتوقع حدوث انخفاض كبير في التحويلات بسبب التغيير في معدلات الضريبة ولا الأفراد الذين يستثمرون في العقارات حتى بعد 1 يوليو.

وقال شاجاي جاكوب، وهو أيضاً العضو المنتدب والمدير الإقليمي لشركة ApnaComplex، وهي شركة لإدارة الشقق وشركة حلول أمنية ومشروع مشارك لشركة Anarock: المستثمرون الهنود يفضلون بشكل متزايد شراء الشقق والفلل في دبي.

وأوضح أن الفلل أكثر شعبية لدى الأثرياء الذين يبحثون عن أسلوب حياة فاخر، و تتراوح تكلفة الشقق عادة بين مليون و5 ملايين درهم، بينما تتراوح تكلفة الفلل التي يشتريها المستثمرون الهنود بين 5 و20 مليوناً.