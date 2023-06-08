عقارات
"الدار"العقارية تطلق مشرع "ذا سورس 2" السكني في "أبوظبي"
يضم 148 وحدة سكنية
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أطلقت شركة الدار العقارية الإماراتية اليوم المبنى الثاني من مشروع "ذا سورس"، وهو مجتمع سكني جديد في قلب جزيرة السعديات في أبوظبي.
وقالت الشركة في بيان إن طرح هذا المبنى الجديد جاء بعد بيع جميع وحدات المبنى الأول وعددها 204 وحدات، ولاقت طلبا كبيرا من جانب المشترين الدوليين.
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وذكرت الشركة أن المبني الثاني من "ذا سورس" سيضم 148 وحدةً سكنية بمساحات واسعة، وتتنوع مساحات الوحدات في المشروع بين الشقق السكنية، وتبدأ أسعار هذه الوحدات من 2.82 مليون درهم.
ومن المقرر بدء العمليات الإنشائية للمبنى الثاني في الربع الأخير من العام الجاري على أن يتم تسليم الوحدات اعتباراً من الربع الأخير من 2026.
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