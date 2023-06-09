"SRC" السعودية توقع اتفاقية تعاون مع "رابطة الرهن العقاري" الأميركية

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن اتفاقية للتعاون وتبادل خبرات مع الرابطة الوطنية للرهن العقاري التابعة لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأميركية "جيني ماي"، وفقاً لبيان.

وتهدف الاتفاقية إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب في إطار السياسات واللوائح المنظمة لعمل قطاع التمويل العقاري، وتقديم حلول التمويل الرامية لتمكين الأفراد من تملك المساكن وفق هوامش ربح مخفّضة.

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وتغطي هذه الاتفاقية ثلاثة محاور رئيسية، إذ يتضمن المحور الأول الحوارات المشتركة التي تستضيفها الجهات التنظيمية والتشريعية العاملة في قطاع تمويل الإسكان؛ فيما جاء المحور الثاني في إطار الندوات النقاشية التي ستضم نخبة من المختصين بالسياسات واللوائح التنظيمية للقطاع وخبراء التمويل وإدارة المخاطر.

ويتمثل المحور الثالث في إقامة البرامج التدريبية المشتركة وبرامج تبادل الخبرات في مجالات مختلفة، والتي تشمل (السياسات التنظيمية للقطاع، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وإدارة مخاطر رأس المال، وبرامج التمويل العقاري، والأنظمة الضريبية)، إذ تنص الاتفاقية على إتاحة الفرصة للمؤسسات والجهات التي تعمل في قطاع التمويل العقاري بالمملكة للمشاركة في تلك الندوات والمبادرات، إلى جانب مشاركة "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري".

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية السعودية 2030، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وتأسست "جيني ماي" عام 1968 من قبل الكونغرس الأميركي بموجب قانون الإسكان الوطني الذي ينص على توفير الضمانات الحكومية لسندات التمويل العقاري الصادرة عن مؤسسات التمويل في القطاع الخاص، إذ يصل إجمالي قيمة محفظة "جيني ماي" لسندات التمويل إلى ما يقرب 2.4 تريليون دولار، وتمثل هذه النسبة ما قيمته 25 إلى 30% من إجمالي سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة الأميركية.