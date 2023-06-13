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موقع إنشاءات في السعودية (رويترز)
عقارات السعودية

"هدف" يبدأ تدريب قيادات المستقبل في قطاع العقار والمقاولات بالسعودية

ما بين 11 و15 من يونيو في الرياض

دبي - العربية.نت
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يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة العامة للعقار في السعودية، برنامجاً تدريبياً لتطوير قيادات المستقبل من منسوبي قطاع العقار والمقاولات، وذلك ضمن برنامج هدف للقيادة، ما بين 11 و15 من يونيو/حزيران 2023 في مدينة الرياض، وفقاً لبيان.

ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يقدم بالتعاون مع جامعة كرانفيلد البريطانية، إلى إعداد وتطوير القيادات الوطنية من منسوبي قطاع العقار والمقاولات، بما ينعكس على تطوير القطاع ورفع مستوى أداء وإنتاجية الكوادر الوطنية العاملة فيه، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الإطار.

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وقد أسهم الصندوق في تخريج 945 مستفيداً ومستفيدةً في عام 2022 من برنامج هدف للقيادة، ينتمون لـ401 منشأة من مختلف مدن ومحافظات المملكة.

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ويرتكز "برنامج هدف للقيادة" على ستة مراحل، تبدأ بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم.

وفي المرحلة الثالثة من البرنامج، الذي يمتد 6 أسابيع، يطبق خلاله المتدربون ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، ليتلقى المشاركون، في المرحلة الرابعة، تدريباً مباشراً مدته 5 أيام.

كما سيتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها، في المرحلة الخامسة، من قبل لجنة مختصة، لترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

ويعتمد البرنامج على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف البرنامج في مساعدة المنشآت على بناء الكفاءات القيادية وإكساب المتدربين جدارات قيادة فرق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تسعى إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دورها في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين.

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