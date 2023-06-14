"إعمار" تطلق مشروعاً عقارياً بـ20 مليار دولار في دبي

أعلنت "إعمار" العقارية اليوم، الأربعاء إطلاق أحدث مشاريعها السكنية في دبي؛ "ذا أويسس"، الذي سيشغل مساحة إجمالية تزيد عن 100 مليون قدم مربّعة، وبقيمة إجمالية 73 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار).

ويتضمّن المشروع أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية تتراوح ما بين القصور والفلل، بمساحات واسعة وبإطلالات على القنوات المائية والبحيرات والمتنزّهات، وفق صحيفة "الخليج" الإماراتية.

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ويخصّص المشروع 25% من الأراضي للبحيرات، والقنوات المائية، والحدائق، ومسارات الجري والنزهة، والمساحات الخضراء والمرافق، مع التركيز على المساحات المخصّصة للاستجمام، حسب ما قال العضو المنتدب لـ"إعمار"محمد العبار.