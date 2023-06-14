"الأراضي البيضاء": تطبيق الرسوم وتحديد النطاق يتم وفق معايير محددة

أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية اليوم الأربعاء أن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم تم وفق معايير محددة ونتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، أن المعايير المحددة على مستوى النطاقات التي تَقرّر فرض الرسوم عليها في المدن هي الطلب الكلي على المساكن، ومتوسط أسعار العقارات، ومتوسط دخل الأسر، ونسبة التملك للمنازل، والمشاريع التنموية، وخطة توزيع الكثافات السكانية، وتوفر مخزون أراض مطورة وغير مستغلة على مستوى الأحياء.

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وقال إن توفر قواعد بيانات تستند إلى حلول رقمية، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية، يُسهمان في اكتشاف الأراضي البيضاء غير المسجلة، ما يحد من التهرب من تسجيلها.

ويرى مهتمون بسوق العقار في المملكة أن السوق كانت قد شهدت في السنوات الماضية انتعاشا كبيرا نظرا للدعم المقدم من الصندوق العقاري وانخفاض معدل الفائدة المصرفية، وأن التهافت زاد بعد إعلان الحكومة عن دعم مقدم للجهاز العسكري في سبيل التملك العقاري، إلى جانب برامج أخرى تدعم التملك.

لكن منذ أشهر حدث تراجع ملحوظ في سوق العقار، أرجعه محللون إلى أسباب منها زيادة المعروض مقارنة مع حجم الطلب بسبب التوقف عن الشراء بعد ارتفاع فائدة البنوك على التمويل العقاري لما يصل إلى 4.5 في المئة، ومع الزيادة في أسعار الوحدات المعروضة، فضلا عن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من نظام الرسوم على الأراضي.

ويفرض مجلس الوزراء هذه الرسوم على كل من يملك قطعة أرض بيضاء، أي أرض فضاء لم تُستغل عمرانيا للغرض المخصص.

وتشمل المرحلة الأولى من الرسوم الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد "في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع".

أما المرحلة الثالثة للرسوم فتشمل "الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. وتشمل المرحلة الرابعة "الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع"، بحسب اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.