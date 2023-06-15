أكثر من 43 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2023

أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 39.102 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وبلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 43.695 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

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وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مايو بلغ 8.809 أُسر، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 7.831 أسرة، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن.

وتمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيماناً من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.