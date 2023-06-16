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ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات في تركيا
عقارات في تركيا
اقتصاد تركيا

هذه الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في تركيا

تسجيل أكثر المشتريات في مدن أنطاليا وإسطنبول ومرسين

أنقرة – تاس
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يحتل المواطنون الروس الصدارة من حيث عدد العقارات المشتراة في تركيا.

وجاء في بيانات صدرت عن معهد الإحصاء التركي: "بلغ حجم مبيعات العقارات السكنية للأجانب في مايو للعام الجاري 3.1 ألف مسكن عقاري، وبالتالي سجلت ارتفاعا بنسبة 46.9% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي".

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وأضاف أن "المواطنين الأجانب اشتروا أكبر عدد من القطع السكنية في أنطاليا وإسطنبول ومرسين".

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وأصبح مواطنو روسيا يتصدرون شراء المساكن بين الأجانب: في مايو من هذا العام، اشترى 991 روسيًا عقارات سكنية في تركيا، يليهم مواطنو إيران (503 أشخاص) وأوكرانيا (175) وألمانيا (129)".

وتشير السلطات التركية إلى أن المواطنين الروس كانوا في طليعة شراء المساكن في البلاد خلال العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تشهد تركيا ارتفاعا في سعر العقارات، الذي يعزوه الخبراء إلى زيادة الطلب من الأجانب.

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