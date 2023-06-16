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"الوطنية للإسكان" السعودية تبدأ تسليم وحدات "مجتمع المشرقية"

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" السعودية، بدء تسليم الوحدات السكنية في مجتمع المشرقية شرق مدينة الرياض، وذلك ضمن الجهود المبذولة في تسريع وتيرة تسليم المساكن للمستفيدين في مشاريعها.

وقد تم الانتهاء من تشييد هذه الوحدات ضمن مراحل المشروع وفق خطة مسبقة، حيث تتضمن عدة إجراءات نظامية للتأكد من مطابقة الوحدات للمواصفات والمقاييس والاشتراطات في إنشاء الوحدة السكنية وضمان تسليمها بما يتوافق مع رغبات وتطلعات الملاك.

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ويقع مجتمع المشرقية شرق مدينة الرياض، على مساحة تزيد عن 3 ملايين م2، بواقع 3700 وحدة سكنية وتم تصميم المشروع على 6 نماذج مختلفة بمساحات تتراوح ما بين 350 - 460 م2.

ويضم المشروع 207 مبانٍ سكنية تجارية، و16 مبنى استثماريًّا تجاريًّا، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء التي سوف يتم تدشينها خلال مراحل اكتمال المشروع بما يكفل توفير جودة الحياة لسكان المجتمع.

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