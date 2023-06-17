بيع المرحلة الأولى من مشروع "مايا تاون هاوس" العقاري في دبي

أعلنت شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، عن نجاح إطلاق مشروع "مايا تاون هاوس" في دبي بتكلفة 120 مليون درهم، وبيع المرحلة الأولى بالكامل والتي اقتربت من مرحلة التسليم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، صالح طباخ، إن خطة الشركة الحالية تركز على إيجاد فرص في السوق لشراء أراضٍ جديدة ضمن مشاريع قائمة.

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وأوضح أن الشركة تسعى لتطوير مشاريع جديدة في منطقة "مجان" و"ميدان"و"الخوانيج"، إلى جانب دراسة دخول إمارة أبوظبي لأول مرة بهدف توسيع محفظتها خلال عام 2023.

وأشار طباخ إلى الاستعانة بعدد من الخبراء العقاريين عند تصميم المشروع، للوقوف على حاجة السوق، والعمل على توفيرها في المشروع حتى يلبي تطلعات السوق.