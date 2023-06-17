اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سيدني
سيدني
عقارات

دولة تتعهد بتقديم 1.4 مليار دولار لتوفير منازل بأسعار معقولة

أستراليا تخصص 10 مليارات دولار لتخفيف تكاليف المعيشة للأسر والشركات خلال 4 سنوات

سيدني - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت حكومة حزب العمال في أستراليا، اليوم السبت، إنها ستخصص ملياري دولار أسترالي (1.4 مليار دولار) لتوفير آلاف المنازل الجديدة بأسعار معقولة في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن الأموال التي سيتم استخدامها بحلول 30 يونيو/ حزيران 2025، ستسلم إلى حكومات الولايات والأقاليم في غضون أسبوعين بهدف تعزيز المعروض من المساكن العامة للأستراليين المسجلين على قوائم الانتظار.

مادة اعلانية

وأضاف ألبانيزي في كلمة ألقاها في ملبورن "تعتقد حكومة حزب العمال التي أقودها أن كل أسترالي يستحق أن يكون له منزل.. سيكون إسكانا عاما بالكامل.. وهذه الأموال للإسكان العام".

هبوط أسعار العقارات في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً قصص اقتصادية عقارات بريطانيا هبوط أسعار العقارات في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً

كانت الحكومة قالت في مايو/ أيار إنها ستدرج 14.6 مليار دولار أسترالي (10.03 مليار دولار) على مدى أربع سنوات في الميزانية الاتحادية لتخفيف تكاليف المعيشة للأسر والشركات ووعدت بألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.

ووصف ألبانيزي في بيان توفير المزيد من المساكن للأستراليين بأنه "أولوية وطنية رئيسية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مدارس دارفور تتحول إلى مراكز لجوء لمئات الأسر السودانية مدارس دارفور تتحول إلى مراكز لجوء لمئات الأسر السودانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط