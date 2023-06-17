دولة تتعهد بتقديم 1.4 مليار دولار لتوفير منازل بأسعار معقولة

قالت حكومة حزب العمال في أستراليا، اليوم السبت، إنها ستخصص ملياري دولار أسترالي (1.4 مليار دولار) لتوفير آلاف المنازل الجديدة بأسعار معقولة في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن الأموال التي سيتم استخدامها بحلول 30 يونيو/ حزيران 2025، ستسلم إلى حكومات الولايات والأقاليم في غضون أسبوعين بهدف تعزيز المعروض من المساكن العامة للأستراليين المسجلين على قوائم الانتظار.

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وأضاف ألبانيزي في كلمة ألقاها في ملبورن "تعتقد حكومة حزب العمال التي أقودها أن كل أسترالي يستحق أن يكون له منزل.. سيكون إسكانا عاما بالكامل.. وهذه الأموال للإسكان العام".

كانت الحكومة قالت في مايو/ أيار إنها ستدرج 14.6 مليار دولار أسترالي (10.03 مليار دولار) على مدى أربع سنوات في الميزانية الاتحادية لتخفيف تكاليف المعيشة للأسر والشركات ووعدت بألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.

ووصف ألبانيزي في بيان توفير المزيد من المساكن للأستراليين بأنه "أولوية وطنية رئيسية".