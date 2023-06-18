"الفنار للتطوير" تنجز المرحلة الأولى من مشروع مجمعات سكنية في "نيوم" السعودية

تعتزم شركة الفنار العالمية للتطوير، إحدى شركات مجموعة الفنار، 10 مليارات ريال لتطوير وبناء وتشغيل 5 مجمعات سكنية مؤقتة في نيوم بالسعودية، وتعتبر القيمة الإجمالية للمشروع أكثر من 21 مليار ريال.

وقالت الشركة إنها أتمت الإغلاق المالي مع ثلاثة بنوك تجارية، وهي بنك الرياض، والأول، ومصرف الإنماء، أكملت الفنار المرحلة الأولى من المشروع وأحرزت تقدماً كبيراً في تنفيذه، كما يستوعب المشروع أكثر من 50 ألف نسمة على مساحة أربعة ملايين متر مربع، حيث تتميز المجتمعات ذات التصميم الدقيق بتقنيات متقدمة للبناء والصيانة، بالإضافة إلى بيئة سكنية مُستدامة من خلال توفير مرافق محوسبة لإدارة النفايات، وحلول معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات لتوليد الطاقة الشمسية،وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.

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وقال المهندس صباح المطلق، نائب رئيس مجلس إدارة الفنار: "فخورون بمساهمتنا في دعم مشاريع نيوم الملهمة التي هي نتاج طموحات المملكة ورؤيتها 2030، وبحلولنا المبتكرة والمستدامة وخبرتنا التي امتدت لعقود نسعى للتحسين من مستقبل العيش الحضري بما يتماشى مع نهجنا المتمثل في الالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة مع مراعاة الاستدامة".

وشركة الفنار للمشاريع هي شركة عالمية بجذور سعودية، تقدم حلول تطوير المشاريع والإنشاءات الهندسية والحلول الرقمية، ومنذ إنشائها في عام 1976 في المملكة العربية السعودية، شاركت الشركة في بناء وتطوير وتشغيل المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والمياه والمعالجة والبنية التحتية، بالإضافة إلى عملها على مشروع ضخم للوقود الأخضر في المملكة المتحدة، وحقيبة أعمال متنوعة لمشاريع الطاقة المتجددة في السعودية ومصر وإسبانيا والهند، كما تعد مجموعة الفنار أيضاً منتجاً رئيسياً لتوربينات الرياح في آسيا.