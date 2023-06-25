السوق العقارية السعودية تفقد 32% من نشاطها خلال النصف الأول

أتمت السوق العقارية المحلية في السعودية نشاطها خلال النصف الأول من العام الجاري، على انخفاض ‏قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة وصلت إلى 31.8%، واستقرت مع ‏نهاية الفترة عند مستوى 86.8 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة نفسها من ‏العام الماضي البالغ 127.3 مليار ريال.

وتأثرت السوق بالانخفاض الأكبر الذي طرأ على قيمة صفقات ‏القطاع السكني بنسبة قياسية وصلت إلى 41.0%، حيث استقرت بدورها عند مستوى 45.1 ‏مليار ريال، الذي يعد أدنى مستوى تاريخي لقيمة صفقات القطاع السكني منذ بدأ نشر بيانات ‏السوق العقارية على موقع وزارة العدل، مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي ‏كانت قد بلغت 76.4 مليار ريال.

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كما تأثرت السوق بانخفاض قيمة صفقات القطاع ‏التجاري للفترة نفسها بنسبة 24.8%، حيث استقرت بدورها مع نهاية الفترة عند مستوى ‏‏31.2 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي كانت ‏قد بلغت 41.5 مليار ريال، وفق بيانات نشرتها صحيفة " الاقتصادية".

وامتدت المؤشرات الدالة على سيطرة الركود على مختلف نشاطات السوق العقارية، التي أظهرت ‏انخفاض حجم الصفقات العقارية المنفذة خلال الفترة بـ37.9%، استقرت بدورها ‏مع نهاية الفترة عند أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من 2013 بنحو 83.1 ألف صفقة ‏عقارية، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 133.9 ألف صفقة عقارية

وبدرجة أكبر تأثرت السوق بالانخفاض القياسي، الذي طرأ على حجم صفقات القطاع السكني خلال ‏الفترة نفسها بنسبة وصلت إلى 43.6%، وامتداده أيضا إلى صفقات القطاع التجاري، التي ‏سجلت أيضا انخفاضا قياسيا بنسبة بلغت 39.9% للفترة نفسها.‏

كما سجل إجمالي مبيعات السوق العقارية من مختلف الأصول العقارية انخفاضا سنويا عن ‏النصف الأول من العام الجاري، وصلت نسبة انخفاضه القياسية إلى 38.3%، استقرت ‏على أثره عند أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من 2013 بنحو 85.9 ألف أصل عقاري ، مقارنة بحجمها خلال النصف الأول من العام الماضي الذي كان قد بلغ 139.2 ألف أصل ‏عقاري.