إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يونيو
الصندوق يعتمد أكثر من 115 ألف طلب تحديث لمراحل البناء
أودع صندوق التنمية العقارية في السعودية اليوم الاثنين، 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر يونيو 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 916 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2022 تجاوز 49.3 مليار ريال.
وبيّن أن الصندوق اعتمد أكثر من 115 ألف طلب تحديث لمراحل البناء من إجمالي 148 ألف، هم قوام مستفيدي مُنتج البناء الذاتي، مؤكداً أن القنوات الإلكترونية متاحة لباقي المستفيدين لتحديث مراحل بناء منازلهم وفق المعايير الهندسية والفنية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
ونوّه الرئيس التنفيذي للصندوق إلى ما أقرته لائحة الدعم السكني والعقود التمويلية مع الجهات ذات الصلة، بالتأكيد على التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي، وهي: بدء البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكماله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مُشدداً على استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني"، تحقيقاً لأهدافه الإستراتيجية بشأن تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني، بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
-
"سبارك" تبرم عقداً مع "هاتشيسون بورتس" لتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستيةالاتفاقية تمنح حق الامتياز لشركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية اقتصاد
-
عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها بقيمة 179.3 مليار درهميونيو يشهد رابع أعلى معدل مبيعات شهرية تاريخيا رغم عطلة العيد الأسواق العقارية
-
اليابان تدعم صندوقاً لشراء "JSR" لتصنيع مواد الرقائق بـ6.4 مليار دولاراليابان تسعى لاستعادة الريادة في إنتاج الرقائق المتقدمة شركات