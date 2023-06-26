عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها بقيمة 179.3 مليار درهم

أظهر رصد أعدته شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية"، استمرار قوة الطلب داخل السوق العقارية في دبي مع تسجيل أداء استثنائي وتحطيم المبيعات العقارية لأعلى المستويات في النصف الأول من العام 2023، إذ تم إنجاز نحو 61 ألف صفقة بيع بقيمة 179.34 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق كمبيعات نصف سنوية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية" وليد الزرعوني في بيان، اليوم الاثنين، إن القطاع العقاري يواصل تحطيم الأرقام القياسية على صعيد المبيعات والمعاملات ليسجل النصف الأول من العام الحالي أفضل أداء نصف سنوي تاريخيا، مستفيدا من العوامل الداعمة داخل السوق والزخم الاقتصادي المتواصل.

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وأوضح الزرعوني، أن نسبة النمو من حيث قيمة المبيعات بلغت 57% على أساس سنوي خلال الستة أشهر الأولي من عام 2023، قياسا على 114.5 مليار درهم، ومن حيث عدد الصفقات بنحو 42% مقابل 42 ألفا و971 صفقة بيع.

وتابع الزرعوني: "تحافظ السوق العقارية في دبي خلال يونيو 2023 على حالة الزخم المستمرة منذ عام 2021 من خلال تسجيل 10 آلاف و4.5 صفقة مبيعات عقارية بقيمة 30.3 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق لشهر يونيو حيث كسر الحاجز التاريخي المسجل في عام 2009 بقيمة 22.92 مليار درهم".

وأضاف أنه على الرغم من عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تصل لأربعة أيام سجلت قيمة العقارات خلال الشهر الجاري رابع أعلى معدل شهري في تاريخ بعد شهور مارس ومايو ونوفمبر الماضية بقيمة 34.1 و33.9 و30.8 مليار درهم على التوالي.

وقال الزرعوني، إن دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع، وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلاً عن سرعة التقاضي، مما يزيد من ثقة المستثمرين، ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات.

وتوقع رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن جميع العوامل محفزة لتسجيل مبيعات قياسية وقد يتجاوز حاجز 300 مليار درهم لأول مرة في عام 2023، بدعم الطلب غير المسبوق من الأجانب ورجال الأعمال والأثرياء من مختلف الجنسيات لتملك عقار في دبي.

ورجح الزرعوني، استمرار مستويات الطلب المرتفعة في سوق العقارات السكنية من جانب المشترين والمستثمرين العقاريين ولا سيما الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها الإمارة وأيضا مع إطلاق المشروعات الضخمة الجديدة، والتي ستجذب أعداداً أكبر من المستثمرين.