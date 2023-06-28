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اقتصاد أميركا

قفزة لمبيعات المنازل الجديدة في أميركا خلال مايو

ترتفع 12.2% إلى معدل سنوي بلغ 763 ألف وحدة

واشنطن – رويترز
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قفزت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عام ونصف العام في مايو/أيار، مستفيدة من ندرة المنازل المملوكة سابقا والمتاحة للبيع.

وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 12.2% إلى معدل سنوي بلغ 763 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، ما يمثل الأعلى منذ فبراير/شباط 2022.

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وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر أبريل/نيسان إلى 680 ألف وحدة من قراءة أولية بلغت 683 ألف وحدة.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل حصة صغيرة من مبيعات المنازل الأميركية، إلى 675 ألف وحدة.

وارتفعت المبيعات 20% على أساس سنوي في مايو/أيار.

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