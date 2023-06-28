قفزة لمبيعات المنازل الجديدة في أميركا خلال مايو

قفزت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عام ونصف العام في مايو/أيار، مستفيدة من ندرة المنازل المملوكة سابقا والمتاحة للبيع.

وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 12.2% إلى معدل سنوي بلغ 763 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، ما يمثل الأعلى منذ فبراير/شباط 2022.

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وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر أبريل/نيسان إلى 680 ألف وحدة من قراءة أولية بلغت 683 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل حصة صغيرة من مبيعات المنازل الأميركية، إلى 675 ألف وحدة.

وارتفعت المبيعات 20% على أساس سنوي في مايو/أيار.