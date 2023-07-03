استثمارات الهنود في عقارات دبي تتجاوز 4.35 مليار دولار

كشف تقرير لشركة "زازين بروبرتيز" المتخصصة في مجال التطوير العقاري المستدام في دبي، عن ارتفاع ملحوظ في عدد المستثمرين الهنود في سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تتصدر الإمارات والسعودية قائمة الوجهات المفضلة للاستثمار.

واستثمر الهنود خلال عام 2022 نحو 15.9 مليار درهم في قطاع العقارات في دبي، وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى استحواذ المستثمرين الهنود على نسبة 11.9% من أصل 97.398 صفقة عقارية منجزة في العام الماضي.

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وتمثل هذه النسبة ثاني أعلى استثمار أجنبي بعد المشترين البريطانيين، الذين سجلوا نسبة 21.2% من عمليات شراء العقارات خلال الفترة ذاتها، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويندرج الهنود في قائمة أبرز الجنسيات، التي تمتلك عقارات في دبي منذ عام 2015، ولا تزال الإمارة العام الجاري وجهة جذب للمستثمرين الهنود وبمستويات قوية للغاية.

وبحسب التقرير، تشكل آفاق الاستثمار وعائدات إيجارات الاستثمار المرتفعة في سوق العقارات في دبي أبرز عوامل الجذب لرجال الأعمال الهنود، حيث تقدم دبي عائداً إجمالياً للإيجار يتراوح بين 6 و10%، ومتوسط عائد يبلغ نحو 7.5%.