"النقل" العُمانية تسدد 80 مليون ريال من مستحقات القطاع الخاص بالمشاريع الإنمائية

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، أنها قامت خلال النصف الأول من العام الحالي بتسديد 80 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية التي تشرف عليها الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجمعت الوزارة إيرادات مالية تقدر بـ20 مليون ريال عُماني خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 100 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

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وأكَّد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فهد بن سالم الهنائي، أنَّ الوزارة حريصة على سداد مستحقات القطاع الخاص فور اكتمال الدورة المستندية عبر النظام المالي التابع لوزارة المالية، حيث تمثلت الدفعات المالية للمشاريع في مجال إنشاء وصيانة الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق جراء الأمطار الغزيرة الأخيرة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.