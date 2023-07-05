"شوبا" العقارية في دبي تخطط لطرح صكوك بالدولار

أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء، أن شركة "شوبا" العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، كلفت بنوكا لترتيب طرح مزمع لصكوك مقومة بالدولار، وستعقد اجتماعات مع مستثمرين بشأن الطرح.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المكلفة بترتيب الطرح إن بنوك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال والمشرق وستاندرد تشارترد هم المنسقون العالميون المشتركون، وينضم إليها مصرف الشارقة الإسلامي مديراً رئيسياً مشتركاً.

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وسترتب تلك الأطراف اتصالات مع مستثمرين عالميين اليوم الأربعاء تليها عدة مكالمات فردية مع المستثمرين ومع مجموعة صغيرة من المستثمرين في أدوات الدخل الثابت من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة.

وسيتبع ذلك طرح صكوك غير مضمونة لأجل خمس سنوات غير قابلة للاستدعاء لثلاث سنوات، بقيمة قياسية لا تقل عادة عن 500 مليون دولار، وفقا لظروف السوق.