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السعودية تعدل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

تشكيل لجنة ونقل إشرافها إلى الهيئة العامة للعقار

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس الوزراء السعودي، تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، بإحلال عبارة "الهيئة العامة للعقار" محل عبارة "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وإحلال عبارة "مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار" محل عبارة "وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، أينما وردتا في تلك الضوابط.

وحسب القرار الذي نشرته صحيفة "أم القرى الرسمية"، سيتم تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها.

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وستتم هذه الإجراءات ذلك عند نقل الإشراف على اللجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار.

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وتضمن القرار أن تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار.

وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي 2023.

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