الهدوء يسيطر على صفقات السوق العقارية السعودية مع بداية يوليو

استهلت السوق العقارية نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بأداء متدن لم يتجاوز 2.4 ‏مليار ريال، تزامن مع بداية يوليو الجاري شمل جميع القطاعات الرئيسة في السوق، حيث ‏استقرت قيمة صفقات القطاع السكني عند مستوى 1 مليار ريال تمثل 41.9% من إجمالي ‏قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

كما تأثرت السوق العقارية بتدني قيمة صفقات ‏القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه إلى مستوى 1.1 مليار ريال مثلت 48.2% من إجمالي ‏قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وتدني إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي ‏والصناعي إلى مستوى 234 مليون ريال، تعادل 9.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية ‏للسوق العقارية وفقا للمؤشر العقاري لصحيفة "الاقتصادية".

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وكانت السوق قد أنهت أداءها خلال يونيو الماضي على انخفاض سنوي لإجمالي ‏قيمة صفقاتها الشهرية، وصلت نسبته إلى 33.3% بقيمة 18.3 مليار ريال، ووصلت نسبة ‏انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بمعدل سنوي إلى 50.4% لتصل إلى 8.4 مليار ريال، ‏بينما لم تتجاوز نسبة الانخفاض السنوي للقطاع التجاري 5.4% 8.2 مليار ريال.

‏وجاءت مؤشرات مبيعات العقارات مقاربة لتحركات القيمة، حيث سجل إجمالي مبيعات السوق ‏انخفاضا سنويا 39.7%، وجاءت نسب الانخفاض أكبر للقطاعين السكني ‏والتجاري، حيث سجلت مبيعات القطاع السكني انخفاضا سنويا 43.5%، وبلغ ‏الانخفاض في مبيعات القطاع التجاري بمعدل سنوي 47%.

أما على مستوى الأداء ربع السنوي، فقد سجل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الربع ‏الثاني من العام الجاري انخفاضا سنويا 27.3% يعادل "44.3 مليار ريال"، ‏مستقرا عند أدنى مستوى ربع سنوي منذ الربع الرابع 2020، وتركز الانخفاض على القطاعين ‏السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا في قيمة صفقاته خلال الربع الثاني ‏بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى 35.9% "23.1 مليار ريال"، وانخفض حجم مبيعاته ‏خلال الربع نفسه بوتيرة أكبر وصلت إلى 37.5%.

أما بالنسبة للقطاع التجاري، ‏فقد تراجعت قيمة صفقاته العقارية خلال الربع الثاني الماضي بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى ‏‏20.1% إلى 16.7 مليار ريال، وتراجع حجم مبيعاته للفترة نفسها بمعدل سنوي أكبر بلغ ‏‏37.5 %.‏