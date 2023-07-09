اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عقارات اقتصاد السعودية مناسبة
عقارات السعودية
عقارات السعودية

الهدوء يسيطر على صفقات السوق العقارية السعودية مع بداية يوليو

لم تتجاوز قيمتها 2.4 مليار ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استهلت السوق العقارية نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بأداء متدن لم يتجاوز 2.4 ‏مليار ريال، تزامن مع بداية يوليو الجاري شمل جميع القطاعات الرئيسة في السوق، حيث ‏استقرت قيمة صفقات القطاع السكني عند مستوى 1 مليار ريال تمثل 41.9% من إجمالي ‏قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

كما تأثرت السوق العقارية بتدني قيمة صفقات ‏القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه إلى مستوى 1.1 مليار ريال مثلت 48.2% من إجمالي ‏قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وتدني إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي ‏والصناعي إلى مستوى 234 مليون ريال، تعادل 9.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية ‏للسوق العقارية وفقا للمؤشر العقاري لصحيفة "الاقتصادية".

مادة اعلانية

وكانت السوق قد أنهت أداءها خلال يونيو الماضي على انخفاض سنوي لإجمالي ‏قيمة صفقاتها الشهرية، وصلت نسبته إلى 33.3% بقيمة 18.3 مليار ريال، ووصلت نسبة ‏انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بمعدل سنوي إلى 50.4% لتصل إلى 8.4 مليار ريال، ‏بينما لم تتجاوز نسبة الانخفاض السنوي للقطاع التجاري 5.4% 8.2 مليار ريال.

السعودية تعدل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الأسواق العقارية عقارات السعودية السعودية تعدل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

‏وجاءت مؤشرات مبيعات العقارات مقاربة لتحركات القيمة، حيث سجل إجمالي مبيعات السوق ‏انخفاضا سنويا 39.7%، وجاءت نسب الانخفاض أكبر للقطاعين السكني ‏والتجاري، حيث سجلت مبيعات القطاع السكني انخفاضا سنويا 43.5%، وبلغ ‏الانخفاض في مبيعات القطاع التجاري بمعدل سنوي 47%.

أما على مستوى الأداء ربع السنوي، فقد سجل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الربع ‏الثاني من العام الجاري انخفاضا سنويا 27.3% يعادل "44.3 مليار ريال"، ‏مستقرا عند أدنى مستوى ربع سنوي منذ الربع الرابع 2020، وتركز الانخفاض على القطاعين ‏السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا في قيمة صفقاته خلال الربع الثاني ‏بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى 35.9% "23.1 مليار ريال"، وانخفض حجم مبيعاته ‏خلال الربع نفسه بوتيرة أكبر وصلت إلى 37.5%.

أما بالنسبة للقطاع التجاري، ‏فقد تراجعت قيمة صفقاته العقارية خلال الربع الثاني الماضي بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى ‏‏20.1% إلى 16.7 مليار ريال، وتراجع حجم مبيعاته للفترة نفسها بمعدل سنوي أكبر بلغ ‏‏37.5 %.‏

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أسباب تجدد العنف في الشارع الفرنسي؟ ما أسباب تجدد العنف في الشارع الفرنسي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط