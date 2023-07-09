الهدوء يسيطر على صفقات السوق العقارية السعودية مع بداية يوليو
لم تتجاوز قيمتها 2.4 مليار ريال
استهلت السوق العقارية نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بأداء متدن لم يتجاوز 2.4 مليار ريال، تزامن مع بداية يوليو الجاري شمل جميع القطاعات الرئيسة في السوق، حيث استقرت قيمة صفقات القطاع السكني عند مستوى 1 مليار ريال تمثل 41.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.
كما تأثرت السوق العقارية بتدني قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه إلى مستوى 1.1 مليار ريال مثلت 48.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وتدني إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي إلى مستوى 234 مليون ريال، تعادل 9.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية وفقا للمؤشر العقاري لصحيفة "الاقتصادية".
وكانت السوق قد أنهت أداءها خلال يونيو الماضي على انخفاض سنوي لإجمالي قيمة صفقاتها الشهرية، وصلت نسبته إلى 33.3% بقيمة 18.3 مليار ريال، ووصلت نسبة انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بمعدل سنوي إلى 50.4% لتصل إلى 8.4 مليار ريال، بينما لم تتجاوز نسبة الانخفاض السنوي للقطاع التجاري 5.4% 8.2 مليار ريال.
وجاءت مؤشرات مبيعات العقارات مقاربة لتحركات القيمة، حيث سجل إجمالي مبيعات السوق انخفاضا سنويا 39.7%، وجاءت نسب الانخفاض أكبر للقطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت مبيعات القطاع السكني انخفاضا سنويا 43.5%، وبلغ الانخفاض في مبيعات القطاع التجاري بمعدل سنوي 47%.
أما على مستوى الأداء ربع السنوي، فقد سجل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا سنويا 27.3% يعادل "44.3 مليار ريال"، مستقرا عند أدنى مستوى ربع سنوي منذ الربع الرابع 2020، وتركز الانخفاض على القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا في قيمة صفقاته خلال الربع الثاني بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى 35.9% "23.1 مليار ريال"، وانخفض حجم مبيعاته خلال الربع نفسه بوتيرة أكبر وصلت إلى 37.5%.
أما بالنسبة للقطاع التجاري، فقد تراجعت قيمة صفقاته العقارية خلال الربع الثاني الماضي بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى 20.1% إلى 16.7 مليار ريال، وتراجع حجم مبيعاته للفترة نفسها بمعدل سنوي أكبر بلغ 37.5 %.
-
"البحر الأحمر الدولية": سنبدأ تسجيل تدفقات نقدية إيجابية بدءا من هذا العامأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للدولية جون باغانو، أن الشركة تسير حسب الجدول المخطط لافتتاح ثلاثة منتجعات هذا العام.وقال باغانو في مقابلة مع ... نبض السوق
-
ارتفاع عدد السجلات التجارية للمستثمرين الخليجيين في عُمان لـ7800 سجلالسعوديون يتصدرون سجلات العام الماضي اقتصاد
-
الأردن يعلن تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء بـ 61%اللحوم والدواجن بنسبة 30% والحليب بنسبة 100% اقتصاد