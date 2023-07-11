طفرة في الطلب الروسي على العقارات بهذه الدول

ازداد الطلب الروسي على العقارات الأجنبية في النصف الأول من عام 2023 بشكل أكثر نشاطا في تايلاند وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.

وفقا لبيانات دراسة أجرتها "ترانيو" (وسيط عقاري دولي)، ارتفع عدد الطلبات المقدمة من الروس لشراء العقارات في تايلاند خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 72.4%، وفي إندونيسيا بنسبة 47.1%، وفي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 32%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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كما ازداد الطلب الروسي علي العقارات في جورجيا 15% واليونان 7.8% وهي أيضا من بين الدول الخمس الأولى ذات الطلب الأكثر ارتفاعا حسبما أفادت وكالة "تاس".

ولم يؤدِ انخفاض قيمة الروبل في الأشهر الأخيرة إلى تغييرات جذرية، لكنه عزز الاتجاهات الرئيسية المفضلة للروس، والمتمحورة بزيادة الاهتمام بجنوب شرقي آسيا ودول الخليج وفقا للدراسة.