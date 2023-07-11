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اقتصاد الصين

الصين تمهل مطوري العقارات 12 شهراً إضافية لسداد القروض المستحقة هذا العام

أسهم العقارات تتفاعل إيجابياً

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري في الصين اليوم بعد أن وسع المنظمون بعض السياسات في حزمة إنقاذ تم تقديمها في نوفمبر الماضي لدعم السيولة في القطاع العقاري.

وقال بنك الشعب "البنك المركزي الصيني" إنه سيمنح المطورين 12 شهرًا مهلة إضافية لسداد القروض المستحقة هذا العام، حيث لا تزال العديد من الشركات الخاصة تكافح للوصول إلى رؤوس الأموال الجديدة على الرغم من إجراءات الدعم المقدمة.

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وقال المحللون إنه في حين أن السياسة هذه يمكن أن تخفف الضغط المالي قصير الأجل على مطوري العقارات وتضمن استكمال المشاريع السكنية، إلا أن هناك حاجة إلى تدابير جديدة لمعالجة أزمة السيولة في القطاع.

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