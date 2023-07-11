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عقارات السعودية

"إنفاذ" ينظم 9 مزادات علنية لبيع وتصفية 86 عقارًا بالسعودية

في 7 مناطق

دبي - العربية.نت
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية عن إقامة 9 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية لبيع وتصفية 86 عقارًا متنوعًا ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، في 7 مناطق مختلفة في المملكة منها الرياض وجدة وتبوك.

يُذكر أن مركز "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 ويعمل على الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد.

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