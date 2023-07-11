"روشن" تتعاون مع "إكسبرو" لتعزيز كفاءة واستدامة مجتمعاتها السكنية

وقعت مجموعة "روشن" مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" لتعزيز أدائها في جميع مشاريعها وأنشطتها بكفاءة عالية ومستدامة، ولتمكين التطوير والتخطيط على المدى الطويل.

وبموجب الاتفاقية ستتعاون "روشن" مع "إكسبرو" لتسريع خدماتها المُقَدَّمة، وتحقيق مستهدفاتها الخاصة بالاستدامة في مشاريعها المستقبلية، كما تعتزم "إكسبرو" دعم "روشن" في توسيع رؤيتها في جميع أنحاء المملكة من خلال تطوير منهجية عمل طويلة الأجل لتنظيم آلية العمل الخاصة بتخطيط وبناء مشاريعها، وإدارة الأراضي، والمرافق، والخدمات، وإدارة الأصول، وسلامة المجتمع.

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وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر أن التعاون مع "إكسبرو" سيعزز قدرة "روشن" على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد وبالكفاءة العالية المرجوة، ويُعد تسليم المرحلة الأولى من مجتمع "سدرة" في الرياض، أول مجتمعات "روشن" السكنية، قبل موعدها المُحدد، خير دليل على ذلك، وسيُمكّن العمل مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من الاستمرار بتحقيق أهدافنا، وتقديم منتجات وخدمات أكثر كفاءة واستدامة للعملاءوفقا لـ"واس".

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" المهندس عبدالرزاق العوجان أن تعاون إكسبرو مع مجموعة روشن العقارية يأتي في سعي الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل على تحقيق أهداف استدامة المشاريع السكنية والارتقاء بكفاءة وتخطيط وتنفيذ وتشغيل مشاريع المرافق الحكومية، مؤكدًا أن هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المشتركة بين "إكسبرو" و "روشن" وتعزيز التفاهم المتبادل والمشترك بينهما في تحسين وتطوير قطاع الإسكان في المملكة".

وأكد أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية على وجه التحديد، وأن "إكسبرو" ستعمل على توفير الدعم اللازم لمجموعة "روشن" العقارية، وتوفير المنهجيات والخبرات اللازمة لتطوير وتحسين عمليات تخطيط وتشغيل مشاريعها السكنية في المملكة.

ويعكس تعاون "روشن" مع الهيئة، التزامها بالاستدامة والتحسين المستمر، كما سيعزز من مكانة المجموعة ورؤيتها الابتكارية الرائدة في قطاع البناء والعقارات.