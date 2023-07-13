"مدينة محمد بن راشد" يسجل مبيعات عقارية قياسية

واصل مشروع "مدينة محمد بن راشد" في دبي تسجيل مبيعات مليارية قياسية لليوم الثالث على التوالي، حيث تجاوزت قيمة المبيعات، اليوم الخميس، حاجز 1.15 مليار درهم من خلال 72 صفقة.

وحققت مدينة محمد بن راشد- الحي الأول غرب مبيعات بقيمة 947 مليون درهم نتجت عن 49 صفقة، كما حقق المشروع ضمن المرحلة 11- أوبال جاردنر مبيعات بلغت 206 ملايين درهم، تحققت من خلال 23 صفقة تضمنت 19 قطعة أرض بقيمة 186 مليون درهم و4 فلل بـ20 مليون درهم.

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والمشروع عبارة عن تصور "مدينة داخل مدينة" في دبي، وهو مشروع مشترك بين مجموعة ميدان ومجموعة شوبا وبتكلفة تقديرية 30 مليار درهم وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.