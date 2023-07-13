عقارات دبي
"مدينة محمد بن راشد" يسجل مبيعات عقارية قياسية
بلغت 1.12 مليار درهم اليوم
وضع القراءة
100% حجم الخط
واصل مشروع "مدينة محمد بن راشد" في دبي تسجيل مبيعات مليارية قياسية لليوم الثالث على التوالي، حيث تجاوزت قيمة المبيعات، اليوم الخميس، حاجز 1.15 مليار درهم من خلال 72 صفقة.
وحققت مدينة محمد بن راشد- الحي الأول غرب مبيعات بقيمة 947 مليون درهم نتجت عن 49 صفقة، كما حقق المشروع ضمن المرحلة 11- أوبال جاردنر مبيعات بلغت 206 ملايين درهم، تحققت من خلال 23 صفقة تضمنت 19 قطعة أرض بقيمة 186 مليون درهم و4 فلل بـ20 مليون درهم.
مادة اعلانية
والمشروع عبارة عن تصور "مدينة داخل مدينة" في دبي، وهو مشروع مشترك بين مجموعة ميدان ومجموعة شوبا وبتكلفة تقديرية 30 مليار درهم وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
البنك الدولي يقدم 450 مليون دولار للمشروعات الصغيرة في تركيابالمناطق المتضررة من الزلازل اقتصاد
-
"أوبك" تتوقع نموا بالطلب على النفط 2.2% في 2024توقعت ارتفاع الطلب بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً من الآن وحتى نهاية 2024 طاقة
-
"GIB Capital" للعربية: لم يحن بعد وقت احتفال الأسواق بوقف رفع الفائدةالحامد: المستثمرون أصبح لديهم النية لحمل أصول ذات مخاطر عالية نبض السوق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية