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برنامج سكني
برنامج سكني
برنامج سكني

"سكني": 45 ألف أسرة سعودية استفادت من الخيارات السكنية منذ مطلع 2023

تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي

دبي - العربية.نت
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كشف برنامج "سكني" في السعودية، عن استفادة 45.209 ألف أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر يونيو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وذكر برنامج "سكني" في بيان، أن عدد الأسر التي سكنت منازلها بلغ 51.350 ألف أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

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وأوضح البرنامج أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مايو بلغ 7.143 آلاف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 7.675 آلاف أسرة، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن.

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وتمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

ولفت إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيماناً من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

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