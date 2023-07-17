تسجيل 240 ألف صفقة إيجارية في السعودية الشهر الماضي

كشف "المؤشر الإيجاري" عن تسجيل أكثر من 240 ألف صفقة إيجارية في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بالتكامل مع منصة سكني؛ إذ يتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة.

وشهد تقرير "المؤشر الإيجاري" لشهر يونيو ارتفاعاً في عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال يونيو 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 137% بأكثر من 190 ألف صفقة، بينما سجلّ المؤشر أكثر من 50 ألف صفقة إيجارية تجارية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 138% خلال يونيو 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

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وتصدّرت مدينة الرياض التقرير لشهر يونيو كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات في "المؤشر الإيجاري"، وذلك بعد أن تجاوزت صفقاتها التجارية والسكنية 54 ألف صفقة، تلتها مدينة جدة والتي زادت صفقاتها عن 32 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم الدمام والتي سجلت ما يزيد عن 11 ألف صفقة سكنية وتجارية، بينما المدينة المنورة سجّلت أكثر من 10.5 آلاف صفقة، ثم مكة المكرمة التي تجاوزت صفقاتها 10 آلاف صفقة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.