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الدار العقارية تستحوذ على قطعة أرض
عقارات في أبوظبي (أرشيف)
عقارات

إطلاق مشروع سكني جديد في أبوظبي بـ8 مليارات درهم

تطوره "الدار العقارية" و"أبوظبي للإسكان"

دبي - العربية.نت
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أطلق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مشروع "بلغيلم" السكني المتكامل، والذي يقع شمال شرق جزيرة ياس في أبوظبي.

وتشرف شركة الدار العقارية "الدار"، بالشراكة مع "هيئة أبوظبي للإسكان"، على تطوير المشروع الذي تبلغ قيمته التطويرية 8 مليارات درهم، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وسيتم الانتهاء من المشروع عام 2026، ويوفر 1743 فيلا سكنية، يستفيد منها الحاصلون على القروض السكنية من هيئة أبوظبي للإسكان.

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وقد صمم المشروع بحيث يضم خيارات من الوحدات السكنية تناسب احتياجات الأسر الإماراتية، ومجموعة مرافق متكاملة من المدارس والمساجد ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مراكز رياضية والحدائق المجتمعية والملاعب والمتنزهات.

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