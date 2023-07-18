تقرير: ارتفاع أسعار العقارات بالأحياء الأكثر طلباً في دبي بنحو 17%

أصدر الموقع العقاري "بيوت"، بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقريراً عن سوق العقارات في دبي للنصف الأول من عام 2023، كاشفاً عن أن استمرار ارتفاع أسعار العقارات في دبي بالمناطق الأكثر طلباً مدفوعاً بالطلب القوي بين الباحثين عن العقارات من المواطنين والأجانب على كل من العقارات الفاخرة وذات الأسعار المعقولة في دبي.

وأظهر التقرير أن أسعار مبيعات الفلل والشقق في الأحياء الأكثر طلباً في دبي سجلت ارتفاعًا بنسبة 1% إلى 17% في النصف الأول من عام 2023.

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وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "منذ ستة أشهر، تشهد عمليات البحث عن عقار تزايد مستمر والمعاملات العقارية أيضاً في تزايد متوالي شهراً بعد شهر،تخبرنا البيانات الجديدة والمطورة لمعاملات دبي بأن حجم معاملات المبيعات ارتفع بنسبة تقارب 12%، بينما زادت قيمة المعاملات بنسبة 20%".

وأضاف علي خان أن "هناك الكثير من التوجه الإيجابي من أصحاب الثروات نحو الإمارات، وهجرة المليونيرات إلى دبي هي أكبر دليل على ذلك، فلقد أكدت العديد من التقارير أن أصحاب الثروات الضخمة من مختلف أنحاء العالم قاموا بتخصيص ميزانية كبيرة لاستثمارها في العقارات في الإمارات.

أسعار الإيجارات

وأظهر التقرير أن أسعار إيجارات الشقق في المناطق الأكثر طلباً في دبي ارتفعت بنسبة تصل إلى 17%، بينما ارتفعت تكلفة استئجار الشقق الفاخرة بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 32%،وشهدت الفلل ذات الأسعار المعقولة في الأحياء الأكثر طلباً ارتفاعات تصل إلى 50% في الإيجارات، في حين ارتفعت تكلفة استئجار عقارات الفلل الفاخرة بنسبة تصل إلى 70%.

واستنادًا إلى البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت الإمارة 60.927 ألف صفقة عقارية سكنية بقيمة 179.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023.

مناطق مفضلة

وأورد التقرير، أن دبي مارينا ظلت خيارًا مفضلًا للمستثمرين لشراء الشقق الفاخرة في دبي،و ارتفع متوسط سعر المتر المربع للبيع للشقق في دبي مارينا بنسبة 5.61%، ليبلغ متوسط 1679 درهمًا إماراتيًا خلال النصف الأول من عام 2023.

كما أظهر المستثمرون الذين يبحثون عن شقق راقية اهتمامًا بالعقارات في وسط مدينة دبي، ومنطقة الأعمال المركزية، ونخلة جميرا، ومساكن شاطئ الجميرا JBR. وارتفع متوسط سعر المتر المربع للبيع في هذه الأحياء بنسبة تصل إلى 13%. يمكن أن يعزى معظم هذه الزيادات في الأسعار إلى الزيادة في الطلب على العقارات في هذه المناطق.

كما انجذب المستثمرون المهتمون بالشقق ذات الأسعار المنخفضة إلى العقارات في أبراج بحيرة الجميرا وواحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والمدينة العالميةو كانت هناك زيادة بنسبة 1% إلى 7% في متوسط سعر البيع للقدم المربع للشقق في هذه المناطق، مع أعلى زيادة تم الإبلاغ عنها في أبراج بحيرة الجميرا.

متوسط أسعار الفلل

وتظهر البيانات التي جمعها موقع "بيوت" أن متوسط سعر بيع الفلل باهظة الثمن في دبي استمر في الارتفاع في أبرز الأحياء خلال النصف الأول من عام 2023،وكانت المرابع العربية الخيار الأفضل للمشترين الذين يبحثون عن فلل فاخرة للبيع في دبي خلال النصف الأول من عام 2023. وبلغ متوسط سعر القدم المربع للفلل في المرابع العربية 1.316 ألف درهم ، بعد زيادة طفيفة في السعر بلغت 2.81%.

كما جذبت المنازل في "دبي هيلز استيت" المشترين من أصحاب الثروات العالية. سجل متوسط سعر القدم المربع للفلل في "دبي هيلز استيت" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 11.9% في النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 1833 درهمًا .

أبدى المشترون والمستثمرون أيضًا اهتمامًا بالفلل الفاخرة المتوفرة في "داماك هيلز" و"نخلة جميرا" و"جميرا بارك". وسجلت الأسعار في هذه المناطق ارتفاعا يصل إلى 17%.

وفضل المستثمرون والمشترون المهتمون بالفلل ذات الأسعار المنخفضة في دبي "داماك هيلز 2" في النصف الأول من عام 2023.

وسجل سعر القدم المربع للمنازل في "داماك هيلز 2" ارتفاعًا بنسبة 6.25% ليصل إلى 684 درهمًا في المتوسط.

وكانت قرية جميرا الدائرية أيضًا خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يبحثون عن فلل للبيع في دبي بأسعار معقولة. ارتفع متوسط سعر القدم المربع للفلل في قرية جميرا الدائرية بنسبة 6.43% ليبلغ 714 درهمًا إماراتيًا في النصف الأول من عام 2023.

أظهر المستثمرون المحتملون أيضًا ميلًا للفلل ذات الأسعار المنخفضة في الفرجان والينابيع والريم. سجلت الأسعار في هذه المناطق ارتفاعاً بنسبة 5% إلى 11% خلال النصف الأول من عام 2023. وتم الإبلاغ عن أعلى زيادة في أسعار الفلل في الينابيع، حيث يقوم أصحاب العقارات بإدراج عقاراتهم بأسعار أعلى لتلبية الطلب المتزايد.

عقارات الإيجار



وبالنسبة للشقق المعروضة للإيجار بأسعار معقولة في دبي، استمر المستأجرون المحتملون في تفضيل دائرة قرية جميرا في النصف الأول من عام 2023.

وارتفعت تكاليف إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية بنسبة 15% إلى 18% خلال النصف الأول من عام 2023. وفي المتوسط، تم تأجير شقق الاستوديو مقابل 44 ألف درهم إماراتي، في حين تم إيجار شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين نوم بسعر 63 ألف درهم إماراتي و 88 ألف درهم إماراتي على التوالي.

كما انجذب المستأجرون المحتملون إلى الشقق ذات الأسعار المعقولة في "بر دبي" و"النهدة" و"ديرة" و"المدينة العالمية". وتم تقدير إيجارات الشقق بشكل عام بنسبة 6% إلى 16%. ولوحظ الارتفاع الأبرز في طلب الإيجارات في "النهدة"، والذي قد يكون نتيجة لزيادة الطلب على العقارات بأسعار معقولة في المنطقة.