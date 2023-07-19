"الوطنية للإسكان" توقّع 13 اتفاقية للتطوير العقاري لضاحية سدايم

وقعت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" السعودية" 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عددٍ من المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، وذلك على هامش حفل تدشين ضاحية "سدايم" أحدث الضواحي السكنية في محافظة جدة، الذي دشنه الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة.

وتضمن الحفل توقيع 8 اتفاقيات للتطوير العقاري مع عدد من الشركات العقارية لتطوير وتنفيذ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، ووقعت 5 مذكرات للاستثمار التجاري لتقديم مختلف الخدمات وفق معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد والتخطيط العمراني بمقاييس عالمية بهدف تطوير وتشغيل المرافق الحيوية في ضاحية سدايم.

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وتأتي في مقدمة الخدمات المرافق التعليمية والمراكز الرياضية ومحطات الوقود وخدمات المركبات، ومراكز التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية، لتسهم في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة وتحقق لسكان الضاحية أسلوب حياة حيوي، بما يضمن الاستدامة ويسهم في خلق فرصٍ استثمارية واعدة وفقا لـ"واس".

وأعلنت الوطنية للإسكان NHC عن تقديم عروضٍ تمويلية خاصة من خلال عدد من البنوك الوطنية للمستفيدين الراغبين في تملّك وحدات سكنية بضاحية سدايم أحدث الضواحي السكنية في محافظة جدة ، في سبيل الحرص على توفير حلول تمويلية متنوعة تساعد المواطنين في رحلة تملّك المسكن الأول، من خلال برامج التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني للضاحية.

وتقع ضاحية سدايم تقع في موقع إستراتيجي شمال أبحر وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسة والمشاريع المستقبلية المهمة، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتوفّر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 40 ألف نسمة، وذلك في إطار حرص الوطنية للإسكان على المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.