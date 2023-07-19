شركات عقارية في دبي تسابق الزمن لتسليم مشروعاتها للاستفادة من زخم الطلب
"بن غاطي للتطوير" تنتهي من إنجاز مشروعها بقيمة 500 مليون درهم
تسابق شركات التطوير العقاري في دبي الزمن لتسليم مشروعاتها السكنية للاستفادة من زخم الطلب.
وأعلنت شركة "بن غاطي" للتطوير العقاري، اليوم الأربعاء، حصولها على شهادة إنجاز المشروع "بن غاطي كنال" قبل الموعد المحدد نهاية العام 2023 في دبي.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نصف مليار درهم، ويتكون مشروع "بن غاطي كانال" من 22 طابقا سكنيا و293 وحدة سكنية بأنظمة ذكية.
وكانت الشركة أطلقت المشروع في يونيو 2022، ويقع المشروع في منطقة الخليج التجاري في دبي، التي تحتوي على عدد من الأبراج السكنية والتجارية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري محمد بن غاطي، إن سوق دبي العقاري لا زال يحافظ على توقعات قوية للطلب خلال العام 2023، مما يؤهله لتسجيل مستويات قياسية للبيع، ويشجع المطورين العقاريين على إطلاق مزيد من المشاريع العقارية الفاخرة.
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