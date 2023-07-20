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برنامج الإسكان السعودي يجدد شراكته مع "كوانت" المتخصصة بتقنية البيانات

لتعزيز استخدامات البيانات العقارية

دبي - العربية.نت
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أعلن برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عن تجديد الشراكة مع شركة "كوانت" لعلوم البيانات لتقنية المعلومات، التي تهدف إلى تطوير التحليلات البيانية المتقدمة، وتعزيز المحتوى المعرفي في قطاع الإسكان، بالإضافة إلى قياس أثر مبادرات برنامج الإسكان على أصحاب المصلحة في القطاع، والتي تدعم اتخاذ قرارات مدروسة لتطوير الإسكان، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

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وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان نوفل السلامة، أن تجديد الشراكة مع "كوانت" خطوة مهمة لتعزيز قدرة البرنامج على توفير حلول سكنية مستدامة للأسر السعودية، مشيرًا إلى أن البيانات العقارية المتقدمة تعد أداة حاسمة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وزيادة الأثر الاقتصادي وجاذبيته للقطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

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وأوضح أن البرنامج يسعى لتحقيق أهدافه، وإتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة، مؤكدًا ثقته في إسهامات التحليلات البيانية التي توفرها "كوانت"، في تحقيق هذا الهدف بشكل فعال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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