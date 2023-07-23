اقتصاد الكويت
ضعف الطلب يضغط على عقارات الكويت
ارتفاع تكاليف الاقتراض وتعافٍ بطيء في سوق الإيجارات
وضع القراءة
100% حجم الخط
توقّع تقرير أن يظل قطاع العقارات في الكويت تحت الضغط بسبب ضعف الطلب، نظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض والتعافي البطيء في سوق الإيجارات، ما يؤثر على شرائح العقار الاستثماري، لاسيما شريحة العقار المؤجر للوافدين.
كما أنه على الرغم من بعض الانتعاش العام الماضي، فلا تزال شريحة العقار التجاري، لا سيما المكاتب ضعيفة بسبب قلة الطلب على المساحات المكتبية، وسط فائض العرض.
مادة اعلانية
وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور جيل جديد من القروض المتعثرة، الأمر الذي قد يضعف مقاييس جودة أصول القطاع المصرفي قليلاً، ما يرجح زيادة تكلفة المخاطر.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الأرباح الفصلية لبنك "العربي الوطني" ترتفع 39% إلى 986 مليون ريالصافي الدخل قبل الزكاة والضريبة ارتفع بنسبة 38.6% شركات
-
"نبع الصحة" تحصل على تسهيلات ائتمانية من بنك الرياض لبناء مستشفى جديدمدة التمويل تصل إلى 7 سنوات شركات
-
تراجع أرباح "مجموعة تداول" 24% إلى 105 ملايين ريال في الربع الثانيبضغط انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف التشغيلية شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية