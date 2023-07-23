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من مدينة الكويت يوم 16 مارس
من مدينة الكويت (أرشيف)
اقتصاد الكويت

ضعف الطلب يضغط على عقارات الكويت

ارتفاع تكاليف الاقتراض وتعافٍ بطيء في سوق الإيجارات

دبي - العربية.نت
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توقّع تقرير أن يظل قطاع العقارات في الكويت تحت الضغط بسبب ضعف الطلب، نظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض والتعافي البطيء في سوق الإيجارات، ما يؤثر على شرائح العقار الاستثماري، لاسيما شريحة العقار المؤجر للوافدين.

كما أنه على الرغم من بعض الانتعاش العام الماضي، فلا تزال شريحة العقار التجاري، لا سيما المكاتب ضعيفة بسبب قلة الطلب على المساحات المكتبية، وسط فائض العرض.

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وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور جيل جديد من القروض المتعثرة، الأمر الذي قد يضعف مقاييس جودة أصول القطاع المصرفي قليلاً، ما يرجح زيادة تكلفة المخاطر.

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