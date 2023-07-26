عقارات السعودية
تقرير بريطاني: سوق العقارات التجارية في السعودية يشهد فرصاً استثنائية
قطاع العقارات الصناعية الأوفر حظاً
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قال تقرير عن القطاع العقاري السعودي، صادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إن سوق العقارات التجارية في السعودية يبقى واحداً من الأسواق القليلة حول العالم التي تشهد فرصاً استثنائية.
وبحسب المسح الجديد، فعلى الرغم من التراجع الطفيف في الطلب خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتشديد النسبي في بيئة الائتمان، فإن معايير قياس صحة أداء القطاع تبقى قوية، لا سيما في القطاع الصناعي الذي تشير التوقعات إلى تسجيله مستوى قياسياً للإيجارات خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة.
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ويأتي قطاع العقارات الصناعية على رأس قائمة القطاعات الأوفر حظاً في السعودية للفترة القادمة في العقارات التجارية، متبوعاً بقطاعي المكاتب والتجزئة على التوالي، بحسب التقرير.
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