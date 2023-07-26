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"روشن" تتعاون مع "البريد" السعودي لتسجيل مجتمعاتها

يمكن للسكان الحصول على عناوين مخصصة لمنازلهم

دبي - العربية.نت
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وقّعت مجموعة "روشن" العقارية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة البريد السعودي "سُبل".

وتتضمن المذكرة تسجيل مجتمعات "روشن" في نظام المؤسسة، وفي مقدمتها العنوان الوطني بخدمة العنوان المختصر المخصص، ما يضمن للسكان سهولة وسرعة الحصول على خدمات البريد وخدمة التوصيل إلى المنازل مثل خدمات توصيل الوثائق الحكومية وطلبات المتاجر الإلكترونية.

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ويمكن لسكان مجتمعات "روشن" حصولهم على عناوين مخصصة لمنازلهم وتعزز تميز مجتمعاتهم، كما تسهم الاتفاقية في تحسين التعاملات الرقمية وخدمات توصيل الطلبات والتجارة الإلكترونية، ما ينسجم مع التزامات رؤية المملكة 2030 الرامية لتقديم دعم غير مسبوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ينعكس إيجاباً على رفاه المجتمعات المحلية ويرتقي بجودة الحياة لسكان مجتمعات "روشن"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" ديفيد جروفر أن التعاون مع مؤسسة البريد السعودي يهدف إلى تبادل الخبرات ومواكبة تطلعات سكان مجتمعاتنا تجاه إمكانات الاتصال المحلية والعالمية، فضلًا عن تحسين معايير جودة الحياة التي تمتاز بها مشاريعنا في المملكة.

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