وزير الإسكان المصري: بيع قطع أراض بقيمة ملياري دولار في 6 أشهر

قال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، إنه تم بيع أراض بما قيمته 2 مليار دولار، منذ بداية يناير وحتى 30 يونيو الماضي، يتم تحصيلها وفقا للتعاقدات.

وقال الجزار، في بيان لمجلس الوزراء المصري، إنه أحيط علما بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطع أراضٍ لصالح شركات بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد.

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وبحسب البيان، فإن الموافقة شملت قطعة أرض بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري بمساحة 660 م2، وقطعة أرض بمساحة 6056 م2 بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان.

كما تضمنت قطعة أرض بمساحة 42.5 ألف م2 بمنطقة الـ 2600 فدان بنشاط عمراني متكامل بمدينة العبور الجديدة، وكذا تخصيص قطعة أرض مُطلة على المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.5 ألف م2 بنشاط تجاري.

وشملت أيضاً قطعتي أرض بمساحة 7057 م2 و6196 م2 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة أرض بمساحة 23.6 فدان بمنطقة اللوتس بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط.

وبحسب البيان، فقد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 840 م2 بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض بمنطقة الفاصل السكني السياحي على امتداد محور 26 يوليو بمساحة 21 ألف م2 بما يعادل 5 أفدنة بنشاط تجاري إداري سكني بمدينة 6 أكتوبر، فضلاً عن تخصيص عدد آخر من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة نحو 10 آلاف م2، بأنشطة: نشاط تجاري ومركز خدمة وصيانة سيارات.