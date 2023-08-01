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عقارات السعودية

ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية 1.1% خلال الربع الثاني

تراجع أسعار الفلل بنسبة 5% والبيوت 0.1%

دبي - العربية.نت
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ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.8% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، فإن الرقم القياسي تأثر بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% والعقارات التجارية بنسبة 0.2%، كما ساهم انخفاض القطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

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وجاء ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023.

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ونظراً لثقل وزن أسعار القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1%، وفي المقابل انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 5% والبيوت بنسبة 0.1%.

من جانب آخر، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.2%، متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، واستقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الثاني من 2023.

وشهد القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.

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