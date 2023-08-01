ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية 1.1% خلال الربع الثاني

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.8% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، فإن الرقم القياسي تأثر بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% والعقارات التجارية بنسبة 0.2%، كما ساهم انخفاض القطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

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وجاء ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023.

ونظراً لثقل وزن أسعار القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1%، وفي المقابل انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 5% والبيوت بنسبة 0.1%.

من جانب آخر، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.2%، متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، واستقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الثاني من 2023.

وشهد القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.