عقارات دبي تتجه لتسجيل صفقات قياسية في صيف 2023

قالت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، إن مبيعات القطاع العقاري في إمارة دبي تتجه لتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال موسم الصيف للعام 2023، وسط طلب استثنائي.

وواصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قياسية من النمو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، محققاً أفضل أداء له على الإطلاق لنفس الفترة بقيمة تجاوزت 217 مليار درهم، موزعة على 72 ألفا و101 صفقة بيع، بحسب بيانات "دائرة الأرضي والأملاك في دبي".

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وبحسب الرصد، تبلغ نسبة النمو من حيث قيمة المبيعات خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون ثاني حتى يوليو/تموز 2023 على أساس سنوي نحو 61% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 135 مليار درهم، ومن حيث عدد الصفقات بأكثر من 43% مقابل 50 ألف صفقة بيع.